Reeds 63 Izegemse gezinnen bereid Oekraïense vluchtelingen op te vangen

Zowel Vlaams Belang, Groen als STiP polsten tijdens een actuadebat op de gemeenteraad naar hoe de stad vluchtelingen zou opvangen. “Op lange termijn maakt de overheid werk van nooddorpen, maar het duurt wellicht nog enige weken voor die er zijn”, aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Om die eerste, acute nood op te vangen, kunnen we dus gelukkig een beroep doen op 63 potentiële gastgezinnen. Zelf engageren we ons ook. Zo vangen we nu al drie gezinnen uit Oekraïne in een crisiswoning op. We kunnen die helaas niet allemaal beschikbaar stellen, want er moeten er ook vrij blijven als een Izegemnaar noodopvang nodig heeft. Als het nodig blijkt, zijn we ook bereid op de huurmarkt huizen te vinden, maar we gaan ook in gesprek met eigenaars van leegstaande panden om te zien wat daar mogelijk is.”