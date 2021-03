Rechter aanvaardt videomateriaal van Animal Rights niet als bewijsmateriaal: uitbater slachthuis Verbist vrijgesproken voor dierenmishandeling

Izegem Groen bedankt 1.500 Izegemse zorgverle­ners met groot gedicht

16 maart Politieke partij Groen heeft zijn jaarlijkse Groene Pluim uitgereikt aan de 1.500 zorgverleners die Izegem telt. De Pluim gaat altijd naar een persoon of organisatie die zich op maatschappelijk, ecologisch of sociaal vlak heeft bewezen. “Dit keer reiken we die uit aan de zorgsector omwille van hun niet aflatende werk om de coronapandemie te bestrijden”, aldus Veerle Renier van Groen.