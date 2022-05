Rajina (32) opent Sushi Planet op Izegemse Grote Markt

Het is al de tweede sushizaak voor Rajina, die net als haar man Nepalese roots heeft. “In Ronse baten we al enkele jaren Miso Sushi uit, terwijl mijn broers in Gent ook een sushirestaurant hebben”, zegt ze. “Je kan dus wel stellen dat we op dat vlak al wat ervaring in huis hebben. Hoe we in Izegem zijn terecht gekomen? Op een dag was ik in deze streek om een nieuwe keuken te kopen, toen ik in het centrum van Izegem enkele leegstaande handelszaken zag staan. Eerst overwoog ik nog om in de Ketelstraat het pand van café ‘t 25ste Uur te kopen, maar iets verderop trok een ander pand, waar vroeger nog een telecomzaak zat, onze aandacht. Dat lag pal op de Grote Markt, met zicht op de vele terrassen van lokale cafés en dus was de keuze vlug gemaakt.”

Met Sushi Planet heeft Izegem zijn eerste échte sushizaak. Taste Garden langs de Rijksweg heeft er ook in zijn aanbod, maar werkt enkel in een all you can eat-formule in buffetvorm. “We koesteren an van voor corona plannen om in Izegem van start te gaan, maar toen kwam de eerste lockdown en werd ik zwanger, waardoor we alles wat hebben uitgesteld”, vertelt Rajina. “Bovendien hebben we dit pand helemaal verbouwd, in het nieuw gestopt en een fris, Aziatisch interieur gegeven. Nu zijn we klaar om met een uitgebreide menukaart van start te gaan. Alles wordt hier vers en ter plaatse door ons team bereid. Je kan hier komen eten, maar ook maaltijden afhalen. Naast een uitgebreide keuze aan sushi is zijn er ook andere gerechten zoals warme wokmaaltijden, pokébowls, Pad Thaï, noedels, curry’s en verschillende soepen.”

Volledig scherm Sushi Planet in Izegem © rv

In Sushi Planet kunnen dertig mensen komen eten. De terrasvergunning is aangevraagd. Zodra die er is, kunnen er buiten nog eens zestien mensen eten. “De eerste reacties zijn alvast positief”, zegt Rajina. “We hebben het gevoel dat de Izegemnaar al langer op een sushizaak zat te wachten. Ook de nabijheid van de horeca speelt in ons voordeel. We zien veel mensen die sushi kopen en die dan op een terras eten.”

Sushi Planet is elke dag behalve maandag van 12 tot 14 en van 17 tot 22 uur open. Meer info op de Facebookpagina Sushi Planet Izegem.