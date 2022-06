Rahaf in de prijzen op internationale haikuwedstrijd

Aan de wedstrijd werken ook de Franse en Japanse ambassade in ons land mee. Een haiku is een Japans gedicht waarbij de eerste regel 5, de tweede 7 en de derde terug 5 lettergrepen telt. De klassen van mevrouw Lepeer in het Atheneum Belelvue nemen al elk jaar aan die wedstrijd deel. “In het verleden hadden we al enkele laureaten, maar dit jaar overtrof Rahaf alles”, zegt directeur Elias Rommens. “Ze won in haar categorie zowel de eerste prijs op Belgisch niveau als de eerste prijs op internationaal niveau. Een knappe prestatie als je weet dat er mensen uit achttien landen aan deelnamen.”

Daarom kreeg ze van de Franse ambassade nog een extra prijs. Rahaf mag een taalstage Frans volgen. “Het mooie aan het verhaal is, dat Rahaf een anderstalige achtergrond heeft. Haar moedertaal is Arabisch”, weet de directeur. “Ze zet zich keihard in voor alle taalvakken, die voor haar allerminst evident zijn. Daarom is de taalstage een unieke kans om haar Frans nog bij te spijkeren. Ze ontving haar certificaten en prijzen in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel, in aanwezigheid van de Japanse ambassadeur, de Franse ambassadeur en haïkuliefhebber Herman Van Rompuy”