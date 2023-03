Psychiater aangesteld om koppel te onderzoeken dat verdacht wordt van dubbele brandstichting

Zes dierenasie­len uit Man­delstreek krijgen Vlaamse energie­steun

Vlaams dierenminister Ben Weyts (N-VA) helpt 33 asielen in West-Vlaanderen om hun energiefactuur te betalen. In de Mandelstreek gaat het om asielen in Ingelmunster, Izegem, Ardooie en Tielt.