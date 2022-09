Provincie lanceert bewustmakings- en preventieacties: op maandag meest kans op een industriebrand in West-Vlaanderen

In 2019 maakte Radio 2 bekend dat het in West-Vlaamse bedrijven vaker brandt dan elders. Daarop gaf de gouverneur de opdracht om de industriebranden in de provincie diepgaand te onderzoeken. De interventieverslagen van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones voor de 117 bedrijfsbranden in 2018 en de 123 bedrijfsbranden in 2020 werden onderzocht en dan leverde een aantal interessante conclusies op.