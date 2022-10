Provincie houdt bevraging bij buren van bestaande windturbines

Duizenden mensen in Izegem, Gistel, Ieper, Zwevegem, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve kregen de voorbije weken een brief in de bus met de vraag om hun mening te geven over de windturbines in hun buurt. Daarmee polst de provincie onder andere naar klachten en standpunten van buurtbewoners tegenover bestaande windturbines. “Dat de bevraging enkel online te bekijken en in te vullen is, is een spijtige zaak”, aldus Himpe. “Zo worden minder digitaal geletterde mensen uitgesloten. Ik stel vast dat de provincie wel meewerkt aan inspiratiemomenten rond digitale geletterdheid, maar dan zelf de principes aan de laars lapt.” Himpe roept de deputatie op om de betrokken steden en gemeenten ook te informeren over de conclusies, die normaal gezien begin 2023 ter beschikking zullen zijn.