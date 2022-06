Protest tegen mogelijk industrieterrein houdt aan, stad formeel: “Negatief advies als tunnel onder E403 niet kan”

Ingelmunster Rob Kindt schrijft met ‘Mors’ roman over adellijke familie in het kasteel van Ingelmun­ster: “Fictieve moorden verweven met histori­sche details”

Hij gaf ooit zelf nog rondleidingen in het museum van het kasteel van Ingelmunster, nu gebruikt voormalig leerkracht en erfgoedschepen Rob Kindt die prikkelende achtergrond als setting voor zijn nieuwste boek ‘Mors’. De historische roman schetst het verhaal van gravin Jacqueline d’Ailly, haar man Jean d’Etampes en hun dochter, die het kasteel in de 15de eeuw hun thuis mochten noemen. In het boek is ook een fictief krimiverhaal verweven, met drie mysterieuze moorden als verrassend orgelpunt.

