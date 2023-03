Pop-up SERRE klaar voor start aan kasteel Blauwhuis

De zestien serres kregen een mooi plaatsje aan de achterkant van het kasteel, met zicht op de mooie tuin en vijver van het domein. De serres in kwestie zijn gemaakt door het Roeselaarse bedrijf ACD en dienen vanaf vrijdag om er gasten van de pop-up te ontvangen. Het is al het derde jaar op rij dat het pop-uprestaurant op verschillende plaatsen in Vlaanderen opduikt, maar de eerste keer dat het in Izegem neerstrijkt. Vorig jaar kon je de pop-up nog op het De Coninckplein in Roeselare vinden. SERRE blijft nog tot en met 23 april in Izegem. Daarna gaat het richting kasteel van Ooidonk in Deinze en de tuin van kasteel Belvédère in Wijnegem.