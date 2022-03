Plannen nieuw brugpark baren handelaars zorgen: “We worden minder bereik- en zichtbaar”

IzegemHoewel handelaars blij zijn dat er een verkeersveiliger en groenere verbinding komt, is er ook bezorgdheid over de komst van het brugpark. Tijdens een infovergadering maandag bleek dat sommigen vrezen dat ze door de gewijzigde verkeerscirculatie minder bereikbaar zullen zijn. “Niemand parkeert graag zeven straten verder om boodschappen te doen”, klinkt het.

Dat de voorgestelde nieuwe route voor fietsers en voetgangers van de Melkmarkt tot de Dam in Emelgem er moet voor zorgen dat er minder ongevallen op die as gebeuren is ondertussen bekend. Waar de oppositiepartijen uit de gemeenteraad vooral de timing en een gebrek aan inspraak hekelden, konden handelaars maandagavond hun mening over het plan kwijt. “Zaterdag volgt van 10 tot 16 uur een infomoment voor de hele bevolking in De Leest, waarna iedereen nog een maand de tijd heeft om opmerkingen te formuleren”, aldus burgemeester Bert Maertens (N-VA). “We zijn er van overtuigd dat dit een goed plan is, dat vooral de verkeersveiligheid ten goede komt. Het zal inderdaad wat aanpassing vergen, maar na een paar weken verwachten we dat dit vlot zal gaan.”

Volledig scherm Het infomoment voor handelaars over het brugpark. © vdi

Minder mobiele klanten

Vooral de handelaars die een pand hebben tussen de Koren- en Melkmarkt bleken zich zorgen te maken. “Als opticien heb ik per dag twee tot drie klanten die aan de deur worden afgezet met de wagen omdat ze minder mobiel zijn”, vertelt Dominique Maenhout van Optiek Exclusief. “Hetzelfde verhaal bij de podoloog en de voedingszaken naast mij. Zij moeten het hebben van een vlugge stop en die verdwijnt nu. Wij zien straks drie ‘knippen’ in onze nabije omgeving. Doordat we straks alleen bereikbaar zijn vanuit de Nieuwstraat verdwijnt ook onze zichtbaarheid, wat spontane aankopen bemoeilijkt. Sommige producenten weigeren ook hun aanbod bij ons te leggen als we niet genoeg visibiliteit kunnen garanderen. Dit raakt ons dus rechtstreeks. De bereik- en zichtbaarheid zijn dus onze grootste bekommernis. Als hier geen oplossing voor komt, vrees ik dat wij dezelfde kant op gaan als de Brugstraat vroeger. Die telde ooit heel wat winkels, maar door het verdwijnen van de ophaalbrug over het kanaal kwam daar verandering in.” Ook broodjeszaak Al Gusto is sceptisch. “Niemand parkeert graag zeven straten verder om boodschappen te doen”, klinkt het.

Volledig scherm Een plannetje van de voorgestelde wijziging in de verkeerscirculatie in Izegem. © vdi

Parkeerhaven?

Mobiliteitsschepen Caroline Maertens belooft de opmerkingen mee te nemen en benadrukt dat parkeren nog mogelijk blijft op een deel van de Korenmarkt. “Verder bekijken we de mogelijkheid om in de Nieuwstraat ook een parkeerhaven te voorzien, alleen moet er zich dan wel een kans voordoen om een pand op te kopen en daar ruimte voor vrij te maken”, zegt de burgemeester, die eraan toevoegt dat de parkeerplaatsen in die straat vooral door bewoners worden ingenomen. We hebben ook heel wat scenario’s getest en alle bestaande parkings blijven bereikbaar, zij het dan dat je in de toekomst een iets andere weg naar ze moet nemen. Ook de spooroverweg aan de Nederweg blijft, al zul je daar af en toe eens een paar minuten moeten wachten.”

Bij de handelaars klonk verder vrees dat verschillende straten meer verkeer te slikken zouden krijgen. “In de Stationsstraat telde ik in twintig minuten 48 wagens en 67 fietsers, waarbij de chauffeurs vaak niet genoeg uit hun doppen kijken”, aldus begrafenisondernemer Marc Snoeck. De uitbaatster van een bloemenzaak stelde dan weer voor om de knip in de Korenmarkt aan het stadhuis niet door te voeren opdat het station vlot bereikbaar zou blijven.

Volledig scherm Het infomoment voor handelaars over het brugpark. © vdi

Praktische problemen

Wijnhandelaar Bart Simoen ziet vooral enkele praktische problemen bestaan door de nieuwe verkeersafwikkeling. “Als je de rijrichting omdraait, moeten sommige lantaarnpalen en fietshekken worden verplaatst, maar ook de inritten van parkings zijn op die oude rijrichting geïnspireerd. Dat is niet zomaar met een eenvoudige ingreep op te lossen. Misschien moeten we een proefopstelling met betonblokken overwegen om alles eens te testen?” Het stadsbestuur reageert weinig enthousiast op het voorstel. “Omdat zo’n opstelling tijdelijk is, krijg je daarmee niet altijd een correct beeld van de gevolgen van de nieuwe verkeerssituatie”, zegt de burgemeester. “Bovendien gaat de centrumbrug volgend jaar sowieso acht maand dicht voor renovatiewerken. Dat staat vast.”