Pilaren gesloopte Paterskerk krijgen tweede leven

Roeselare Roeselaars Natourcri­te­ri­um strikt Wout van Aert

Het Roeselaarse Natourcriterium mag uitpakken met een topper van formaat. Nadat de vzw Roeselare Koerst vorige week al bekendmaakte dat Yves Lampaert op dinsdag 26 juli naar Roeselare komt, bevestigen ze nu dat ook Wout van Aert present tekent. Het wordt van Aert z’n eerste deelname in Roeselare en de organisatie zette alles op alles om hem te strikken. Hij blinkt momenteel dan ook uit in de Tour waar hij vier dagen in het geel reed en al meermaals finishte op het podium. Straks komt hij in het groen richting Roeselare.

17 juli