Pieter en Saskia realiseren woon- en zorghuis Ravelijn voor mensen met een beperking: “Het kost even veel als gewoon bouwen, maar de voldoening is veel groter”

De veertigers zijn de eigenaars van een oud huurhuis en aanpalende studio op de hoek van de Kortrijksestraat en Droge Janstraat. “Die woningen waren zestig jaar oud. Vervanging door een nieuwbouwappartementsblok leek de meest voor de hand liggende optie, maar omdat er al zoveel flats in Izegem zijn zochten we een alternatief. Dat vonden we in iets met een meer maatschappelijke waarde”, zegt Pieter. “We merkten dat mensen met een beperking niet makkelijk een geschikte en betaalbare woning vinden. Nochtans zijn ze vaak prima in staat om, mits begeleiding, zelfstandig te wonen. Misschien moesten we dus zelf maar betaalbare huurwoningen voor die doelgroep bouwen.”

Quote Een locatie in Izegem en een woonvorm tussen zelfstan­dig wonen en groepswo­nen in. Het aanbod van Pieter en Saskia was voor ons de juiste mix : Thierry Dooms, Sint-Idesbald

Nieuwe woonmix

Eind 2020 verstuurde het koppel vier mails naar organisaties in de regio. De antwoorden wezen naar orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare, waar ze enthousiast op het voorstel reageerden. “In ons woonaanbod ontbrak nog iets”, zegt Thierry Dooms, directeur volwassenenwerking bij Sint-Idesbald. “Een locatie in Izegem en een woonvorm tussen zelfstandig wonen en groepswonen in. Het aanbod van Pieter en Saskia was voor ons de juiste mix: een eigentijds gebouw in het centrum van de stad, met zeven afzonderlijke appartementen en een gemeenschappelijke ruimte waar op regelmatige basis een begeleider van Sint-Idesbald langskomt. Met vzw De Lochting, die mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt biogroenten laat kweken, is er in Izegem zelfs een partner waarmee we mogelijk kunnen samenwerken.”

Volledig scherm Enkele conceptbeelden van woonproject Ravelijn in Izegem. © rv

De bewoners krijgen er vanaf september 2023 hun eigen appartement, voor sociaal contact met hun buren kunnen ze terecht in de gemeenschappelijke gedeeltes van het huis. “Bouwen met een sociale meerwaarde kost evenveel als gewoon bouwen”, vindt Pieter, “maar de voldoening is veel groter. Je draagt op een bescheiden en heel concrete manier je steentje bij aan een maatschappelijke uitdaging. En moeilijk is het niet. Het komt er vooral op aan om je er juist op te organiseren van bij de start. Gewoon samen heel heldere afspraken maken met alle betrokkenen. We doopten het project Ravelijn, genoemd naar het buitenwerk van een historische vesting. Om te symboliseren dat de inwoners geborgen en veilig zijn in hun nieuwe woonst.”

Hoop op navolging

Intussen keurde de stad de omgevingsvergunning goed. Pieter en Saskia willen het bouwproject tegen de zomer van 2023 klaar hebben. Ze hopen dat het initiatief in Vlaanderen navolging zal kennen. “Veel kleine eigenaars aarzelen om te investeren in een oud gebouw, en ontzien zich bovendien de verhuurperikelen”, zeggen ze. “Tegelijk zijn specifieke doelgroepen en de organisaties die hen begeleiden heel hard op zoek naar nieuwe woonvormen. Wij willen aantonen dat je beide noden kan samenbrengen in wat wij een privaat-sociaal woonproject noemen. Alle partijen worden er beter van. En het loopt zoveel makkelijker dan je denkt.”