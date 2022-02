Piet Sintobin krijgt bedankingsbrief van Fluvius dag na zijn overlijden na val in werfput, familie reageert boos: “Schandalig”

Bavikhove Eli Iserbyt pakt brons, fanatieke supporters in Bavikhove schipperen tussen ontgooche­ling en trots

Vol huis zondagavond in café Chasse Patate, thuishaven van de supportersclub van Eli Iserbyt in Bavikhove. Een kleine honderd aanwezigen zagen hoe hun Iserbyt afgetroefd werd door een indrukwekkende Tom Pidcock en hoe hij ook Lars Van der Haar moest laten voorgaan. De teleurstelling was bij veel fans van hun gezicht af te lezen, al was er ook trots. “Het is geen sukkelaar hé, hij staat met het brons toch maar mooi op het podium”, stelde Stijn Soetaert.

31 januari