Pelletverkopers doen goede zaken door hoge energieprijzen: “We moeten zelfs een tijdelijke bestellingstop invoeren”

Toon baat niet alleen een tankstation uit langs de Roeselaarsestraat in Izegem, maar levert zelf ook mazout aan huis. “Acht jaar geleden ben ik ook begonnen met de verkoop van houtpellets”, zeggen hij en zijn zus, die mee de bestellingen in goede baan leidt. “Toen kwam dat stilaan op als alternatieve manier om je huis te verwarmen. Met de stijgende energieprijzen heeft die methode de voorbije maanden duidelijk aan populariteit gewonnen. “Zozeer zelfs dat we niet iedereen meteen kunnen bedienen”, vertellen ze.

“Normaal werken we altijd met een bestellingstermijn van twee weken, maar nu ligt dat al tussen de vier en acht weken. Het aantal orders is zelfs dermate hoog dat we tijdelijk een stop hebben ingelast om alles rustig te kunnen verwerken. Vanaf oktober kunnen we dan weer nieuwe bestellingen aanvaarden. We hebben zelfs een tweede chauffeur in dienst genomen om alles aan huis te kunnen brengen.”

Weekprijs

Wie pellets bestelt doet dat meestal per pallet, waar ruim zestig zakken op liggen. “Gebruik je die als hoofdbron om je huis te verwarmen, dan gebruik je meestal drie paletten per jaar”, vertelt Toon. “Alleen is ook hier de prijs evenredig met de start van de oorlog in Oekraïne beginnen stijgen. Naarmate de gasprijs steeg maakten steeds meer mensen de switch naar pellets. Waar je vroeger een seizoenprijs van 200 euro voor een pallet betaalde, ligt die prijs nu al op 700 à 750 euro. De prijzen veranderen nu ook wekelijks. Dat betekent dat als ik voorraad voor december insla nog niet weet wat dit de klant straks zal kosten én of die voorraad straks gezien de grote voorraad ook geleverd wordt.

Toch is verwarmen met mazout momenteel nog de goedkoopste manier om te verwarmen. “Duizend liter mazout is het equivalent van twee paletten pellets. Voor duizend liter betaal je 1.250 euro, voor die twee paletten momenteel 1.400 euro”, rekent Toon uit. “Al moet ik er wel bij zeggen dat dit een momentopname is. De kans is groot eens Europa een plafond voor gasprijzen installeert de situatie zal normaliseren en ook de prijs van pellets weer zal dalen, al is het momenteel zeker nog goedkoper dan gas en elektriciteit.”

