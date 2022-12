Pekketel ontploft bij dakwerken aan restaurant Santa Maria in centrum ‘Pekkerstad’ Izegem

Rond 16.30 uur hoorde de uitbater van pita-, pizza- en pastarestaurant Santa Maria Eryan Abdel Meseih Abdallah (60) de dakwerker die buiten aan de slag was, roepen. “’Godverdomme’ riep hij”, vertelt Eryan. “Ik keek meteen op en zag vuur buiten. Ik snelde te hulp met emmers water. Gelukkig hielp dat om het vuur te blussen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was alles al onder controle. Het was wel even schrikken.”

De brandweer van de zone Midwest deed nog even een controle. Een ontploffing van de pekketel van de dakwerker bleek aan de oorzaak te liggen. De knal veroorzaakte gebarsten ramen en zwartgeblakerde omlijstingen aan de veranda aan de achterkant van het restaurant. Het gras was herschapen in een zwarte poel vol pek. In het restaurant hing een asfaltgeur. “Ik zal proberen vanavond open te doen”, aldus Eryan. “Maar misschien moet ik eerst afwachten wat de verzekering beslist.” De Marktstraat bleef korte tijd voor het verkeer afgesloten. Daarna moest het verkeer nog even via de parkeerplaatsen op de Grote Markt omrijden.