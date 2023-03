Pekkersfeesten strikken Belgische band Vive La Fête

Beninese hiphop in buurthuis INVAL

X-Time brengt op donderdagavond 9 maart een exclusief optreden in Roeselare. De rapper is afkomstig uit Dogbo, de partnerstad van Roeselare in het West-Afrikaanse land Benin, en een grote naam in de hiphopscene in zijn thuisland. Momenteel is X-Time op tournee in Frankrijk waar hij optreedt in enkele hippe clubs. In Roeselare treedt hij op in INVAL, het creatieve buurthuis aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Hij deelt er het podium met het Roeselaarse collectief Wurriversal. De toegang is gratis. De deuren van INVAL gaan open om 20 uur, een halfuur later treedt Wurriversal op gevolgd, om 21 uur, door X-Time.