Patersmarkt palmt na twee jaar terug Roeselaarsestraat in

Organisator Jovan organiseert de Patersmarkt van 7 tot 17 uur in de Roeselaarsestraat, tussen de Ommegang- en Abelestraat. Na 2 jaar onderbreking door corona was de vraag naar standplaatsen van bewoners en externe standhouders zo groot, dat de 35ste Patersmarkt volledig uitverkocht is en het parcours volzet is met 300 standen van telkens 10 meter. Aan de formule van de 35ste Patersmarkt is niets veranderd : het blijft een antiek-, brocante-, curiosa-, rommel- en jaarmarkt. Een assortiment die aangevuld wordt met diverse eet- en drankstandjes. Er staan ook enkele kermiskramen opgesteld verdeeld over het parcours.