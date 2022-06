Pastoor op rust Martin Rebry (88) overleden

Martin Rebry was de zoon van wijlen Gaston en Maria Vandekerckhove. Hij werd geboren in Izegem op 17 juni 1931 en priester gewijd in augustus 1956. Aanvankelijk was hij leraar aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge maar in 1971 werd hij voor het eerst medepastoor, in Oostende. Een jaar later werd hij medepastoor in Wervik, daar zou hij 12 jaar blijven. Daarna ging het richting Tielt, waar hij bijna 22 jaar aan de slag was als pastoor, eerst langdurig op de O.L. Vrouwparochie en vervolgens in de federatie. Op 3 mei 2006 kreeg hij eervol ontslag. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 21 juni om 10.30 uur in de O.L. Vrouwkerk in Tielt, Vredestraat 8. Wie priester Martin Rebry vooraf een laatste groet wil brengen, kan daarvoor iedere werkdag van 15 tot 19 uur terecht in het uitvaartcentrum Snoeck, Bellevuestraat 24 in Izegem. Op zaterdag is dat van 15 tot 18 uur (niet op zondag). Online condoleren kan via de website van uitvaartondernemer Snoeck.