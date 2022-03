Pas veroordeeld en opnieuw terecht voor wurggreep bij andere vriendin: “Verontrustend.”

Op 3 februari 2022 kwam het in Izegem tot een ruzie tussen Jared L. en zijn vriendin. Onder invloed van alcohol nam hij haar langs achter in een wurggreep toen ze in de zetel zat. “Opnieuw een wurggreep”, aldus de openbare aanklager. “Ook zijn vorige veroordeling kwam er nadat hij een vroegere vriendin in een wurggreep nam. Ik vind dat verontrustend. Ondanks opgelegde probatiemaatregelen was hij opnieuw onder invloed van alcohol. Hij lijkt de ernst niet te beseffen. Een duidelijk signaal is nodig om duidelijk te maken dat zo’n gedrag niet door de beugel kan.” Ze vorderde een celstraf van 1 jaar. Het nieuwe partnergeweld had voor Jared L. wel ingrijpende gevolgen want hij belandde in de cel. “Vanuit de gevangenis blijft hij bellen en brieven sturen”, klonk het aan de zijde van het slachtoffer. “Is het dan niet duidelijk dat het definitief over is?” Haar advocaat vroeg de rechter een contactverbod op te leggen. “Hij wou haar niet wurgen maar een gegeven ketting van haar nek trekken”, aldus de advocate van L. Vonnis op 4 april.