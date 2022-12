Parochiezaal op Bosmolens verdwijnt onder de sloophamer

Eerder verdwenen al oude delen van het schoolgebouw en een directeurswoning onder de sloophamer. Die ruimden plaats voor een nieuwbouw voor de school. Hoewel de parochiezaal in de eerste plannen wel zou blijven staan, is later beslist ze toch te slopen. Het gebouw dateert uit 1941 en was indertijd de eerste kerk van de Heilige Familieparochie. Dat bleef ze tot 1964, tot de witte kerk aan de overkant in gebruik werd genomen. In de plaats komt een nieuw polyvalent gebouw, waar zowel de school als parochiale verenigingen buiten de schooluren gebruik van kunnen maken.