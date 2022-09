Parkinsonpatiënten konden er al komen dansen, nu stelt Life zijn lessen open voor iedereen met een neurologische aandoening

Vorig jaar startten kinesist Ilse Vandenbroucke en dansleraar Dieter Vandeputte reeds met danslessen voor mensen met Parkinson. “Ondertussen zijn er reeds drie seizoenen en een zomercursus met tangolessen geweest”, vertelt Ilse. “We merkten echter dat er ook vanuit andere richtingen nood is aan een nuttige vrijetijdsbesteding. Daarom stellen we al onze lessen open voor alle mensen met een neurologische aandoening, van Parkinson tot MS en spierziektes. We merkten ook dat het aspect evenwicht voor sommige deelnemers niet evident is of dat mensen hierdoor niet konden deelnemen. Zo zijn we gaan zoeken en hebben we een opleiding zitdans gevolgd, specifiek voor deze doelgroep.”

Volledig scherm Dieter Vandeputte van het Life Danscenter en Ilse Vandenbroucke van NeurocentrumWest organiseren dansreeksen voor mensen met een neurologische aandoening. © rv

Op donderdag 15 september vindt er een gratis proefles plaats. De focus ligt daarbij op plezier maken. “Zo trainen we niet alleen onze gewone spieren maar ook onze lachspieren”, weet Ilse. “Je traint je lichaam en je hersenen zonder dat je het gevoel moet hebben dat je patiënt bent. Zo willen we een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding creëren waarbij je een hobby beoefent zoals iedereen. We horen van onze dansers en hun partners dat het een namiddag is waar ze alles even kunnen loslaten en vergeten.”

Neuro Dance Chair

Er is keuze tussen de les Neuro Dance, die je kan vergelijken met een klassieke dansles waarbij een choreo aangeleerd wordt. Neuro Dance Chair is dan weer een dansles waarbij de focus meer ligt op mobiliteit, souplesse en kracht. “Zo kan iemand in een rolstoel bijvoorbeeld meer focussen op de armbewegingen”, weet Ilse. “Je kan gerust beide lessen combineren.”

Naast de lessen in Izegem is het duo ook bezig met het creëren van een opleiding in Vlaanderen. “Dit doen we samen met een aantal andere pioniers en de Parkinson-liga”, aldus Ilse. “ Zo zouden dansscholen uit andere delen van Vlaanderen deze opleiding kunnen volgen en specifieke danslessen kunnen aanbieden. Hiermee willen we ervoor zorgen dat iedereen binnen een redelijke afstand deel kan nemen aan een dansles.

Neuro Dance Chair gaat door van 15.30 tot 16.15 uur. Neuro Dance van 16.30 tot 17.45 uur. De lessen gaan door in Life in de Lodewijk de Raetlaan 2 in Izegem. Meer info: www.lifedoetleven.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.