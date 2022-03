Padvinders van Sint-Joris vieren 100-jarig bestaan met expo

Maart 1922 is heel lang geleden en toch is er in de expo in de bib materiaal uit dat eerste jaar van de Padvinders aanwezig. “Onze voorgangers hebben alles altijd goed bij gehouden en daar plukken we nu de vruchten van”, zegt leider Jarne Surmont. “De focus in deze expo ligt vooral op beeldmateriaal, artikels en spullen die ouder dan 20 jaar zijn. Een maand geleden hadden we in ons lokaal langs de Nederweg al een tijdelijk museum opgesteld, maar dan met recenter materiaal, zodat de huidige leden er zich nog zouden in herkennen. De expo in de bib is er voor wie écht een duik in het verleden van onze jeugdbeweging wil nemen. We zien het als een soort ode aan onze stichters. Naast foto’s vind je hier ook trommels, vlaggen en andere memorabilia.”