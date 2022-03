Overlast in Sint-Pietersstraatje gedaald, maar problematiek verplaatst zich naar Cyriel Tangheplein

Raadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) verwees op de gemeenteraad nog eens naar een recente vechtpartij in de uitgaansbuurt en wilde een stand van zaken van de burgemeester. “Dat specifieke geval was een afrekening tussen enkele mensen en kadert niet in de bredere problematiek”, reageert die. “Veel lawaaioverlast is ondertussen verbeterd. Zo kwam veel voort uit het feit dat in coronatijden er een sluitingsuur voor de horeca was en er plots een paar honderd mensen tegelijk naar huis vertrokken, met overlast tot gevolg. Dat probleem is nu van de baan. We hebben individuele gesprekken met horecabazen gehad en die willen hun verantwoordelijkheid opnemen, ook de politie passeert frequent en er is camerabewaking.” Alleen lijken de incidenten zich nu te verplaatsen. “Naar het nabijgelegen Cyriel Tangheplein, waar geen camera’s zijn”, merkt raadslid Sybille Vandeputte, die er zelf woont, op. “Maar er is ook sprake van wildparkeren, dronken of gedrogeerde mensen en afval dat wordt achtergelaten.”

Geluidssas

Burgemeester Maertens: “We gaan de politie ook in de ruimere omgeving laten patrouilleren. Overleg lijkt te lonen. Zo hebben we in één bepaalde zaak gevraagd een geluidssas te installeren en dat werpt zijn vruchten af. Verder verzamelen we via de camera’s bewijsmateriaal of ze werken ontradend. Tussen oktober en december vorig jaar waren er 19 politie-interventies. Van januari tot nu waren er dat maar 8 maart. Het probleem is er nog, maar je ziet wel dat de inspanningen lonen. We gaan ook in verder overleg met de buurt, al is de ene bewoner daar al pragmatischer in dan de andere. Voor sommigen zullen we nooit genoeg kunnen doen, maar we werken hier wel degelijk aan.”