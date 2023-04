Ouders steunen onthaalmoeder na overlijden baby met open brief en inzamelactie: “Dit is niet haar job, wel haar leven”

Celstraf met uitstel voor dronken vrouw die agente in gezicht slaat en krabt

Een koppel is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf omdat het zich weerspannig gedroeg toen de politie moest tussenkomen bij een gevecht in Izegem. De vrouw sloeg en krabde een agente in het gezicht. De agente moest genaaid worden van haar neus tot haar mond.