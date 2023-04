“Ouders nodigden me uit op de begrafenis”: onthaalmoeder reageert op overlijden baby in Izegemse opvang

“Ik heb zelf nog de eerste zorgen toegediend voor de MUG-arts arriveerde, maar het heeft niet mogen baten.” Kim Debruyne van kinderopvang Kim’s Kapoentjes in Izegem is er het hart van in. Vorige week is in haar opvang een baby overleden. “Dit is het ergste dat je als onthaalmoeder kan overkomen”, zucht de zaakvoerster. “Gelukkig krijg ik steun van de ouders.”