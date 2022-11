Ouders en leerlingen Prizma campus IdP slaags na ruzie op sociale media

Iets voor de middag kreeg de directie van de school een onaangekondigd bezoek van twee misnoegde ouders. Ze haalden verhaal nadat hun kinderen tijdens het verlengde 11 novemberweekend betrokken waren geraakt bij een ruzie tussen leerlingen op sociale media. Die ging gepaard met de nodige verwijten, verwensingen en schuttingstaal. “Ik had samen met enkele begeleiders een gesprek met die ouders en dacht dat de situatie gekalmeerd was toen ze opnieuw vertrokken”, aldus directeur Piet Pieters. “Maar dat bleek niet zo want aan de fietsenstalling was er een confrontatie tussen de ouders en enkele leerlingen.”

“We betreuren dit heel erg”, aldus Piet Pieters. “We willen een school zijn waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of geloof. Tot het moment van het bezoek van de ouders wisten wij ook niet dat er al het hele verlengde weekend een conflict via sociale media woedde. Jammer genoeg is het op school ontploft. Helemaal niet fijn, het is niet typisch voor onze school. We zullen alert blijven en in de toekomst de rust proberen te bewaren. De politie zal voor de correcte opvolging van het incident zorgen.”