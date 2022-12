Oud-wielrenner en ploegleider Noël Dejonckheere overleden: “59 overwinningen bijeen gekoerst en later ook bergen werk voor jonge talenten verzet”

Izegem Bierkas­teel bezorgt kansarmen met feestmaal­tijd een warme kerst: “Even onze zorgen vergeten en gewoon genieten”

Niet iedereen kan met de feestdagen aan een rijkgevulde feesttafel plaatsnemen of kan zich veel geschenkjes permitteren. Om ook zij die het minder goed hebben in onze maatschappij een hart onder de riem te steken opende het Bierkasteel speciaal voor hen zijn deuren. In totaal genoten 386 mensen in kansarmoede zo van een kerstmaaltijd en kregen ze ook een kerstcadeautje.

25 december