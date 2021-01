Optreden Marc Van Ranst met brouwerij Van Honsebrouck op Izegemse zaterdagmarkt zorgt voor ophef

Brugge Kaassomme­lier Nick wil met concept Vlaanderen veroveren: “Bij elke kaasplank wat info, zoals Donald Muylle doet met zijn keukens”

13:23 De wijnsommelier kennen we allemaal. Je hebt er intussen die alles weten over water, terwijl ook de kennis voor thee een aparte ‘kenner’ verdient. Maar in Brugge heb je nu ook een kaassommelier. Nick Spanhove (35) slaagde er in deze tijden van digitaal winkelen in om van zijn passie zijn beroep te maken. “De kaasfanaat verdient persoonlijke aandacht. Iedere klant ontvangt van mij een persoonlijk spraakbericht via WhatsApp”, verklapt hij. Een reportage vanuit dé kaasprovincie in Vlaanderen.