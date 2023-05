Oppositie vraagt uitbreiding Babbeloe-speelpleinwerking

Brok in de keel op parking Colruyt wordt Marnix (57) fataal: “Zoveel andere mensen geholpen, maar toen hij zelf hulp nodig had, ontbrak nét dat tikkeltje geluk”

Marnix Vermont (57) deed wel vaker boodschappen in de Colruyt-vestiging langs de Nederweg in Izegem. Op zaterdag 29 april was dat ook het geval. “Na het winkelen, liep het helemaal fout”, vertelt zus Tamara. “Hij stak iets in zijn mond maar verslikte zich. Het fijne weten we er niet van maar we vermoeden dat andere mensen pas zagen dat hij in nood verkeerde op het moment dat hij neerviel, op de parking.” Omstaanders snelden toe, net als een medewerkster van het Rode Kruis die op de parking pleisters aan het verkopen was. Zij probeerden Marnix te reanimeren, tot de hulpdiensten er waren.