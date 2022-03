Oppositie neemt timing nieuw brugpark onder vuur: “Waarom nu investeren als Centrumbrug op termijn toch moet wijken?”

“Waarom zou je hier dan nu in investeren als de brug straks toch verdwijnt?”, meent Kurt Grymonprez. “De brug staat op een lijst van 70 bruggen die na 2030 aangepakt moet worden. Tegen een verkeersveilige ingreep hebben we niets, maar is dit geen weggesmeten geld?”

Er waren volgens burgemeester Bert Maertens verschillende redenen om de brug nu toch al aan te pakken. “De Vlaamse Waterweg is sowieso van plan om in 2023 de brug te renoveren, in de hoop de levensduur minstens met nog eens tien jaar te verlengen”, zegt hij. “Dat was een historische kans om een veiliger en groenere fiets- en wandelverbinding tussen Emelgem en het centrum aan te leggen. Zeker als je weet dat er de laatste tien jaar vijftig ongevallen op die as waren. “Er was ook de opportuniteit om een subsidiedossier in te dienen. Dat is nu goedgekeurd, waardoor we als stad amper 240.000 euro van de totale kostprijs van 2,6 miljoen euro hoeven te betalen. We zouden steenezels geweest zijn moesten we hier nu niét in investeren. En ja, op lange termijn kan de brug wijken, maar de overheid onderzoekt nu pas in welke vorm en met welke formule ze dat gaan doen.

Volledig scherm Een visualisatie van de Korenmarkt na de vergroening. Verkeer vanuit de Nieuwstraat moet richting Halle- of Melkmarktstraat, maar kan niet meer rechtdoor de Centrumbrug op. © rv

“Geen inspraak op voorhand”

De oppositie hekelt ook dat er op voorhand geen inspraaktraject was. “Er komt nu pas een infomarkt aan en we roepen op om daar een inspraakmarkt van te maken”, aldus Giel Seynaeve, die met zijn partij Vlaams Belang eerder al protesteerde tegen de knip in de Wijngaardstraat. “De meerderheid minacht deze gemeenteraad door de plannen eerst via de pers kenbaar te maken. Groen roept daarom de stad op om dergelijke projecten ter kennisname op de raad te brengen. “Op die manier weten we tenminste van iéts”, zegt Balder Clarys. STiP vreest dan weer dat er nu enkel nog punten en komma’s aan het plan kunnen veranderen. “Kan je bijvoorbeeld die nieuwe verkeerscirculatie fundamenteel aanpassen? We betwijfelen het”, aldus Grymonprez.

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) nuanceert het één en ander. “Enkele details waren al in een eerdere commissie te zien”, zegt hij. “Bovendien is het nu eenmaal zo dat je voor een dergelijk plan met veel technische ingrepen niet van een wit blad kan vertrekken en iedereen meteen om zijn mening vragen. We hebben dit met onze verkeersexperts besproken om al tot een goed gefundeerd voorontwerp te komen. Later gaan we met het definitief ontwerp zeker nog naar de gemeenteraad. En op de infomarkten kan je straks wel degelijk nog met suggesties of opmerkingen terecht”, besluit hij.

Volledig scherm Zicht op de groenere Centrumbrug, met rechts de nieuwe fiets- en voetgangersverbinding, die als 'brugpark' wordt ingericht>. © rv