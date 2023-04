Opnieuw gaslek bij werken aan voetpad in Izegem

HUIZEN­JACHT. Rumbeke, de snelst groeiende deelgemeen­te van Roeselare: “Deze plek ligt zelfs beter in de markt dan het stadscen­trum”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week passeren we in Rumbeke, de snelst groeiende deelgemeente van Roeselare. “Jonge gezinnen vinden hun gading in de nieuwe verkavelingen, wat appartementen betreft, is er een overaanbod”, aldus Kiara Malfait en Angelique Casteleyn van Immo Fravan.