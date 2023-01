Opnieuw gaslek bij werken aan voetpad in Izegemse centrum

Rond 11.40 uur liep de melding van het gaslek bij de hulpdiensten binnen. “In de Baron de Pelichystraat”, zo klonk het. In die straat vonden de brandweermannen niets. Uiteindelijk bleek het lek zich in de Ommegangstraat, recht tegenover de parking van de sint-Jozefskliniek, te situeren. De straat is door de werken tijdelijk een éénrichtingsstraat geworden. Een technicus van Fluvius was snel ter plaatse om het gaslek eerst voorlopig en later definitief te dichten. De brandweer hield een oogje in het zeil maar kon al snel naar de kazerne terugkeren.