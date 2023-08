Ook West-Vlaamse clubs zitten met (te) grote instroom van jonge spelers: “Als er bij ons elf tegen elf getraind wordt, gebeurt dat nooit op een volledig veld”

Nooit eerder stonden er zoveel voetballertjes op het veld in Vlaanderen. 1 op de 3 van de Vlaamse jongens tussen 7 en 15 jaar zijn aangesloten bij een club. Voetbal is razend populair en volgens Voetbal Vlaanderen zit een kwart van de clubs met wachtlijsten. Wij luisterden even bij KFC Mandel United en SK Oostnieuwkerke. De grote Izegemse club moet spelertjes teleurstellen, terwijl men in het kleine Oostnieuwkerke steeds vaker jongeren van buiten de gemeente verwelkomt.