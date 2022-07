Ook burgerplatformen halen uit naar minister: “Waren we de voorbije drie jaar dan slechts acteurs in een toneel?”

De burgerbewegingen vragen zich af wat het nut van de voorbije drie jaar dan was. “In de plandoelstellingen die opgelegd werden door de federale regering, waar het overigens oorverdovend stil blijft, lijkt plots geen bewegingsruimte om rekening te houden met de inspraak van de burgers”, aldus Korneel Verleden van Burgerplatform Lendelede in een gezamenlijke reactie van de verschillende platformen. “Zijn de talloze bezwaarschriften dan voor niets geweest? Waren de burgers en de proffen slechts acteurs in het toneel van regisseur Guy Vloebergh? Werd het rapport van de intendant danig gecensureerd om geen juridische claims te krijgen van mensen die nu reeds onder een kabel wonen?”

“Een lijn als Ventilus bovengronds is in Nederland of Duitsland ondenkbaar”, luidt het verder. “Het binnenhuisbesluit legt magnetische velden aan banden maar dat telt blijkbaar niet als het magnetische veld van een pyloon komt. Dat de causaliteit niet bewezen is lijkt voor de voorstanders van pylonen voldoende om de correlaties van tafel te vegen. Dit desondanks de rapporten van de hoge gezondheidsraad, WHO en recent ook de gezondheidsraad in Nederland. Met deze attitude kunnen we evengoed terug asbest beginnen gebruiken. Dat is ook snel en goedkoop. Enkel ondergronds is bespreekbaar.”