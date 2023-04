Onverbeterlijke dievegge riskeert één jaar cel

Bier proeven, beestig erfgoed of plezier voor de kleinsten: ontdek hier onze weekend­tips voor Zuid-West-Vlaanderen

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van 22 en 23 april? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke uit-tips in Zuid-West-Vlaanderen. Sportliefhebbers of fans van wat gebrouwen gerstenat komen alvast aan hun trekken. Ook voor de kleinsten onder ons staat er wat gepland. Zondag staat dan weer in het teken van de jaarlijkse Erfgoeddag, ook in Zuid-West-Vlaanderen.