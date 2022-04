“Onnozele liedjes halen meestal plaat niet. Deze keer wél.” Flip Kowlier lanceert na acht jaar nieuw solo-album

Was het voor jou duidelijk dat de songs dit keer persoonlijker zouden zijn?

Kowlier: “Niet meteen. Ik ben aan ‘September’ beginnen te werken ergens tijdens de lockdown van 2020, maar dan heeft het een tijdje stilgelegen. Eerst zocht ik toch nog een thema waar ik mee aan de slag kon. Ik speelde even met het idee van een West-Vlaming die verdwaalt in Brussel, een verre, exotische bestemming voor ons. Uiteindelijk heb ik toch inspiratie in het dagelijks leven gevonden.”

Quote Ik zing wel over een zomerkamp met mijn allereer­ste lief, maar bij de KSA van Izegem waren kampen met meisjes niet echt een optie. Flip Kowlier

Je hebt blijkbaar ook wat input aan je vriendenkring gevraagd?

“Ik had zoveel zin in songs schrijven, dat ik aan vrienden vroeg om me opdrachten te geven. ‘In welke sfeer of over welk onderwerp moet ik eens een nummer maken?’, vroeg ik hen. En toe zei iemand ‘Neil Young!’ en schreef ik ‘Aan Den Overkant’. Het begon als een song in de stijl van Neil Young, maar ik heb er mijn eigen ding mee gedaan. Iemand anders vroeg me om een slaapliedje te schrijven, dus schreef ik ‘Slaapwel’. Iedere insteek die een aanzet tot een nummer kon zijn, was welkom. In titelsong ‘September’ blik ik vol nostalgie terug op mijn tienerjaren. Maar heel waarheidsgetrouw is het niet allemaal. Zo zing ik over een zomerkamp met mijn allereerste lief, maar bij de KSA van Izegem waren kampen met meisjes niet echt een optie. Het is dus eerder een verzameling van gevoelens geworden die ik overhoud aan mijn eerste liefjes.”

Volledig scherm Flip Kowlier heeft met 'September' voor het eerst in acht jaar nieuw solowerk uit. © Piet Stellamans

Soms mag het ook eens gekker, zoals ‘De broere van’, waarin je Jezus als je broer aanspreekt. Of het swingende ‘Vergeten’, waarin je vergetelheid in het dagelijks leven beschrijft.

“Ik gebruik er parlando, een stijl die graag hanteer. Gelukkig heb ik daar ’t Hof van Commerce voor. Als ik voor ’t Hof schrijf, dan moet ik telkens opnieuw een berg tekst produceren. Bij solowerk weet ik dat ik met acht zinnen voldoende heb. Maar dan moeten het wel acht zeer goeie zinnen zijn. Dat maakt het niet per se moeilijker, omdat ik hier solo mijn ding kan doen, terwijl bij Ertebrekers en ’t Hof ook andere frontmannen aan bod komen.”

We kunnen je zoon Vince op verjaardagslied ‘OK OK OK’ op de achtergrond horen meezingen. Is hij een beetje muzikaal aangelegd en luistert hij naar het werk van zijn pa?

“Hij heeft wel ritme en ik zie hem in de wagen soms meewiegen op muziek, maar voor de rest is hij niet zo met muziek bezig. Hij is 15 en pubert volop. Als hij meegaat naar een optreden heb ik wel de indruk dat hij trots is op mij. Deze song is een van de oudste en dateert al van 2015, dus zijn stem klinkt ondertussen helemaal anders, maar het was wel fijn om dat samen te kunnen doen.”

In ‘Tommy’ komt dan weer het relaas van je huiskat met West-Vlaamse roots aan bod.

“Tommy kwam in ons leven na een online oproep om een katje te vinden. Hij woont sindsdien bij ons thuis in Mariakerke. Ik vind het wel leuk om onnozele liedjes te maken van wat rond mij gebeurt. Meestal haalt dat de plaat niet, zoals een andere song over mijn dokter bijvoorbeeld. Ik heb getwijfeld om het op de plaat te zetten omdat het een echte folksong is. We hebben geprobeerd om het anders te spelen, maar kwamen telkens weer uit bij het eerste idee.

Quote West-Vlaams is een goede taal om in te zingen en bekt soms beter dan Nederlands. Er was lang schroom om iets gelijkaar­digs te doen, maar Wannes Cappelle en Brihang hebben zich daar met succes overgezet, wat ik oprecht bewonder. Flip Kowlier

Toen je ruim twintig jaar geleden ook solo in het West-Vlaams ging zingen was dat onontgonnen terrein. Hoe kijk je daar op terug?

“West-Vlaams is een goede taal om in te zingen en bekt soms beter dan Nederlands. Ik weet dat mensen in het begin schroom hadden om ook zoiets te doen omdat mijn nummers voor ’t Hof en solo er al waren, maar artiesten als Wannes van Het Zesde Metaal en Brihang hebben er iets totaal anders mee gedaan, wat ik oprecht bewonder. Dat ik een pionier was, is een compliment, maar het had denk ik ook wel wat met de veranderende tijdsgeest te maken. Ik had het geluk dat ik daar wat mee kon op surfen.”

Binnenkort, op 29 april, stel je je album ook voor op de Traxsite in Roeselare. Geeft het een ander gevoel om voor ‘eigen volk’ te kunnen optreden?

“Nieuw werk brengen voor een West-Vlaams publiek vind ik leuk. Het creeërt een speciale sfeer. Maar ik kijk er ook naar uit om zonder coronamaatregelen op te treden. De concertagenda zit stilaan goed vol.”

Tot slot viel ons nog op dat we op je webshop een t-shirt met jouw getekend hoofd op kunnen kopen. Hoe is dat bizarre idee ontstaan?

“Mijn vriendin Katrien had een stickertje met die tekening ontworpen en op één van mijn kerstcadeautjes geplakt. Ik vond het zo tof dat we nu t-shirts verkopen met die afbeelding. Het grappige is dat je mensen kan wijsmaken dat het iemand anders is, zolang die maar ook kaal is en een baard heeft. Het is misschien nog een leuk vaderdaggeschenk (knipoogt). Ik verkoop overigens online nog steeds meer muziek dan t-shirts.”

Meer info over het optreden van Flip Kowlier in Trax, vind je op www.despil.be.

Volledig scherm Dit t-shirt met de tekening van Flip Kowlier kan je kopen in zijn webshop. © rv