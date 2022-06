Ondernemersplatform wil met Voka in dialoog over Ventilus

IzegemHet Ondernemersplatform dat zich verzet tegen een bovengrondse aanleg van het Ventilus-project dringt in een open brief aan op overleg met ondernemersorganisatie Voka. Die schaarde zich eerder wél al achter een bovengrondse hoogspanningsleiding om groene energie landinwaarts te brengen en pleit voor een zo vlug mogelijke realisatie.

Het platform, dat ondertussen een tachtigtal bedrijven vertegenwoordigt, voelt zich in de steek gelaten door Voka. “Er werd ons recent in de mond gelegd dat wij, de zogenaamde ‘bedrijfswereld’, vragende partij zijn voor een snel gerealiseerd, bovengronds Ventilus-traject. Dat is absoluut niet het geval. We zijn voor groene energie, maar die is pas echt groen als het transport geen schade toebrengt op welke manier ook. Ook wij dragen duurzaamheid hoog in het vaandel, maar steeds in lijn met respect voor mens, natuur en omgeving. Het spreekt dan ook voor zich dat we ons kanten tegen snel uitgevoerde, zelfs achterhaalde voorstellen, die potentieel schadelijk zijn voor onze gezondheid.”

Het Ondernemersplatform zegt dat het niet om het Not In My Backyard-syndroom gaat. “We zijn een erg belangrijk onderdeel van de Belgische economie. We zijn ons bewust van het feit dat er een oplossing dient te komen, en dat deze oplossing in onze backyard komt te liggen. We stellen die dan ook open, en aanvaarden de nodige bijhorende problemen en ongemakken, indien de oplossing duurzaam en toekomstgericht is en geen schade brengt aan onze gezondheid, imago, productieprocessen en omgeving.”

Dialoog

Voka-topman Hans Maertens neemt akte van de open brief. “De boodschap is ook bij ons aan gekomen. We hebben reeds contact met het ondernemersplatform gehad en gaan nu samen met hen een datum prikken om hierover in dialoog te gaan. Om die gesprekken niet te hypothekeren wil ik niet vooruitlopen op de inhoud van het dossier.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.