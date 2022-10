Ondernemersplatform Involte: “Hernieuwbare energie aan land brengen kan ook zonder Ventilus”

Stralingsnorm

Involte maakt zich namelijk ernstig zorgen over de irrealistische stralings- en gezondheidsnormen. De welzijnswet stelt dat het tot de essentiële taak van een werkgever behoort om zijn arbeiders van interne en externe risico’s te vrijwaren. “Er is momenteel te weinig duidelijkheid over de impact op de gezondheid”, meent Ignace. “Als bedrijfsleiders zijn we bezorgd dat de zogenaamde binnennorm voor blootstelling aan magnetische stralingen van andere bronnen niet van toepassing is voor stralingen die van hoogspanningskabels afkomstig is. Het betreft nochtans identieke stralingen. En als het over de gezondheid gaat, kunnen we niet toelaten dat men risico’s neemt. Ook het rapport van de intendant brengt daarover niet voldoende duidelijkheid. Er is vooralsnog geen sluitend wettelijk kader en Elia krijgt volledig vrij spel. Dit is volledig in strijd met de welzijnswet”, besluit een bezorgde Vandewalle.