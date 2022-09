Ondernemersplatform Involte gematigd positief over bijkomend Ventilus-onderzoek

Brugge Hoogspan­ning in Brugge, waar ministers en 25 burgemees­ters samenzit­ten over Ventilus en burgerplat­for­men actie voeren

Op dit moment vindt er aan de ambtswoning van de gouverneur in Brugge een topoverleg over Ventilus - de geplande hoogspanningslijn van 82 kilometer in West-Vlaanderen - plaats. De 25 betrokken West-Vlaamse burgemeesters kijken er de Vlaamse ministers in de ogen. De burgerplatformen nodigden de betrokken burgemeesters vorige week al uit voor een presentatie en plannen vandaag een vreedzame actie.

