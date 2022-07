Ondernemersplatform bezorgd over uitspraken Demir over Ventilus: “Tussen de lijnen is duidelijk te lezen dat het bovengronds zal gaan, maar we geven niet op”

Izegem ‘Juffrouw Agnes’ viert honderdste verjaardag in ’t Pandje: “Mijn oudtante was de eerste Izegemse eeuweling, we hebben goede genen in de familie”

In rusthuis ’t Pandje in Izegem werd maandag de honderdste verjaardag van Agnes Vandoorne gevierd. De geboren en getogen Izegemse gaf 36 jaar les in de H. Hartschool. De eerste Izegemse honderdjarige, die in 1933 gevierd werd, was familie van haar.

