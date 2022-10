Ondernemers stellen minister Demir in gebreke in Ventilusdossier: “Te weinig duidelijkheid over impact op gezondheid van onze werknemers”

IzegemEen groep van dertig ondernemers stellen Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) officieel in gebreke omdat ze vinden dat ze tekort schiet in het Ventilusdossier. Ze willen tegen begin november horen of een volwaardig onderzoek naar een ondergronds traject nog kan en of bedrijven langs het tracé een vergoeding kunnen krijgen als er toch voor een bovengronds alternatief gekozen wordt.

Lees alles over Ventilus in ons dossier.

De nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn moet de stroom van windmolenparken op zee aan land brengen. Of dat boven- of ondergronds moet is voer voor discussie. Verschillende bedrijven hebben zich alvast gegroepeerd in ondernemersplatform Involte.

Quote Het negeren van het recht op een gezond leefmilieu voor onze ondernemin­gen, alsook ons eigendoms­recht was de druppel om juridische stappen te zetten. Vzw Involte

“Geen risico met gezondheid”

“De bedrijfsleiders maken zich vooral zorgen over de onrealistische stralings- en gezondheidsnormen, die in de praktijk geen enkele bescherming zullen bieden”, meent woordvoerder Ignace Vandewalle. “Als het over gezondheid gaat kunnen we geen risico nemen. Momenteel is er geen compensatie voorzien wanneer bedrijven genoodzaakt zijn te verhuizen omdat ze de veiligheid en gezondheid van hun werknemers niet meer kunnen garanderen, wat ze wel wettelijk verplicht zijn. Daarom rest de vraag naar de beschikbaarheid van bedrijventerreinen voor het herlokaliseren van veertig tot honderd bedrijven, afhankelijk van het traject.”

Volledig scherm Involte voerde in Brugge al actie rond Ventilus. © Photo News

Involte nam om die reden verschillende juridische adviseurs onder de arm. “Die kwamen tot de vaststelling dat de huidige plannen met koppeling aan alle vooropgestelde plandoelstellingen strijdig zouden zijn met nationale en Europese regelgeving, te meer omdat nergens in de plannen rekening gehouden wordt met de belangen en gevolgen voor werkgevers en werknemers”, vervolgt Ignace. “Het negeren van het recht op een gezond leefmilieu voor onze ondernemingen, alsook ons eigendomsrecht was de druppel om juridische stappen te zetten. Daarom stellen we minister Zuhal Demir nu formeel in gebreke.

Drie vragen

De vzw wil dat de minister tegen 4 november – de datum waarop de gevraagde ‘dubbelcheck’ rond de ondergrondse verbinding af moet zijn – een standpunt in te nemen rond drie vragen. “We willen weten of de regering bereid is de plandoelstellingen te heroverwegen en te splitsen, zodat een volwaardig onafhankelijk onderzoek naar alternatieven mogelijk is. We vragen ook of de regering van oordeel is dat bedrijven die door een hoogspanningstracé getroffen worden mee een vergoeding van Elia krijgen als er een bovengronds traject komt. Tot slot willen we weten of de regering aan Elia zal verzoeken de kostprijs voor de vergoeding van ondernemingen mee in de raming van de kostprijs van het bovengronds scenario zal stoppen.

Belangenconflict

Naast het in strijd zijn met de huidige regelgeving verwijst de vzw ook naar de volgens hen dubieuze rol van Elia in het vaststellen van de plandoelstellingen. “Zo wordt Elia meer dan eender welke partij geconsulteerd om de plannen vorm te geven, maar tegelijk zijn ze als beursgenoteerde vennootschap de partij met de grootste commerciële belangen Hoe kan je dan op een eerlijk en objectief advies rekenen dat de gezondheid van alle betrokken mensen op de eerste plaats zet?”, besluit woordvoerder Ignace Vandewalle.

Op het kabinet van minister Demir reageren ze kort. “We nemen hier akte van en bekijken samen met de collega’s in de regering de zaak”, aldus haar woordvoerder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.