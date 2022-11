Ondernemers scherp voor CD&V-bocht in Ventilus-dossier: “Flauw politiek poppentheater”

“De maskers vallen af”, meent woordvoerder Ignace Vandewalle. “Al sinds het burgemeestersoverleg van 2 september in Brugge wordt een politiek spelletje gespeeld die de bocht van CD&V en de burgemeesters moest voorbereiden. De compensatieregeling en voorwaardelijke onthouding tot het zetten van juridische stappen zijn zoethoudertjes. Het onvolledige rapport-Westermann het sterkhoudertje. Minister Demir verklaarde op televisie dat er sinds september hard is gewerkt aan een scopingnota en de uitwerking van een compensatieregeling voor een bovengrondse lijn, terwijl uit rondvraag blijkt dat er geen acties zijn ondernomen rond de voorbereiding van een ondergronds traject. Wat we de afgelopen maanden zagen is dan ook een flauw politiek poppentheater om de bocht van CD&V behapbaar te maken en te kunnen doorslikken zonder al te veel electorale schade.”

Permanente monitoring

Involte hekelt ook dat er rond de financiële compensatie nog veel onduidelijkheid is. “Over de afstand en breedte van de strook is nog niets bekend en de minister zwijgt in alle talen over een compensatie voor bedrijven en kantoren, terwijl minister Bart Somers er de mond vol van heeft. Na twee maand verwachten we op dat vlak toch meer duidelijkheid. De Vlaamse regering is op het vlak van de wettelijk aangekondigde stralingsnormen ook niet betrouwbaar. Zo is er geen sprake van normen voor langdurige blootstelling en van permanente monitoring door metingen. Donderdag is de laatste dag dat we hier bezwaar tegen kunnen indienen en dat gaan we massaal doen. Tot slot vragen we de regering een maximale stroombelasting voor hoogspanningskabels zodat blootstelling aan elektromagnetische straling beperkt wordt.”