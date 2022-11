Ondernemers overwegen kortgeding na Ventilus-rapport: “‘Onafhankelijke professor’ staat op loonlijst van Elia”

IzegemOndernemersplatform Involte is naar eigen zeggen niet verrast, maar wel diep teleurgesteld over hoe de Vlaamse regering het Ventilus-dossier heeft aangepakt. Een nieuw rapport van de Duitse professor Westermann schuift een bovengrondse verbinding als enige haalbare optie naar voren en dat leidt tot veel wrevel. Ze overweegt een procedure in kortgeding voor de rechtbank.

Professor Westermann is ook lid van de adviesraad van Elia’s Duitse dochterbedrijf 50Hertz en kon om die reden bepaalde delen van het onderzoek niet afwerken. “Dit is een kroniek van een aangekondigde bevestiging door een professor die op de loonlijst van Elia staat”, zegt Involte-woordvoerder Ignace Vandewalle. “We onderzoeken momenteel of we als belanghebbenden dit rapport en het belangenconflict dat aan de basis ligt van dit belangrijk en kennelijk beslissend document in kortgeding kunnen aanklagen. De afhankelijkheid en onvolledigheid van dit rapport zal in elk geval deel uitmaken van alle eventuele toekomstige juridische procedures.”

“Schone schijn”

Involte hekelt de werkwijze van de Vlaamse regering in de hele procedure. “Zo werden we als ondernemersplatform niet betrokken en moesten we lijdzaam toekijken hoe dit schouwspel van belangenvermenging en ‘schone schijn’ zich voltrok. Dat de bestaande bevindingen nogmaals getest zijn op de werkwijze en zelfde onderzoeken als de intendant, draagt niets bij aan het debat, temeer omdat ze gebeurden door een financieel afhankelijke partij van Elia. De regering wekt nu de indruk alsof er terdege onderzoek is gebeurd, maar ze weigert alternatieve pistes in kaart te brengen die de leefbaarheid van de regio vooropstelt of zelfs ten goede komt.”

Toch noteert het platform ook enkele positieve zaken. Zo bevestigt de professor in zijn rapport dat een ondergrondse piste technisch perfect kan, maar dat de koppeling aan de plandoelstellingen dit onderuit haalt. Bovendien lezen we in de media nu voor het eerst dat de regering eventuele compensaties voor herlokalisatie van bedrijven zal voorzien. We zijn benieuwd waar deze nieuwe bedrijventerreinen in de brede omgeving zullen komen en welk budget daarvoor vrijgemaakt wordt. We hopen dat we ditmaal wel een uitnodiging krijgen voor overleg.”

Ook burgerplatform Leefbaar E403 is van plan gerechtelijke stappen te ondernemen. “Professor Westermann heeft zijn werk niet volledig afgemaakt. Wat voor waarde heeft zijn rapport dan?” vraagt landbouwer Francky Snaet uit Lichtervelde, één van de drijvende krachten achter burgerplatform Leefbaar E403, zich luidop af. “Vanwege een belangenconflict kon of mocht hij niet naar onze alternatieve voorstellen vragen. Dat is voor ons alvast onaanvaardbaar.”

