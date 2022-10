Ondernemers overwegen gerechtelijke stappen tegen Vlaamse stralingsnormen voor hoogspanningslijnen

Roeselare Na 3,5 jaar niet, wil iedereen nu naar Theater­Tour­nee in ’T café: “Verrassend want cultuursec­tor komt niet zo vlot op gang”

Corona stak hen stevige stokken in de wielen. Maar na 3,5 jaar is de TheaterTournee in ’T café helemaal terug, en hoe. Bezieler Bart Claeys en Thomas Demeulenaere staan met het stuk ‘Krans’ tussen nu en begin februari 2023 32 keer op het podium in 28 verschillende West-Vlaamse cafés. “Nooit eerder speelden we zo vaak, maar wat vooral opvalt is hoe het cafélandschap verandert is door corona”, aldus Bart Claeys.

14 oktober