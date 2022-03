Ondernemers kanten zich tegen huidige Ventilusplannen

Emelgem Indisch koppel start in voormalige bakkerij met frituur Sahib: “Ideale locatie om verse frietjes voor jong en oud te bakken”

Je kon er bijna veertig jaar voor vers brood terecht, maar voortaan doet de vroegere bakkerij Vandenberghe in Emelgem dienst als frituur Sahib. Het Indische koppel Balvir Singh en Harkamal Kaur staan in voor het bereiden van het bekendste culinair erfgoed van ons land. Ze deden al heel wat ervaring op in een Gentse frituur en door in onze contreien frietjes te bakken vervullen ze een lang gekoesterde droom.

11 maart