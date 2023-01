Ondernemer krijgt inbrekers over de vloer tijdens oudejaarsnacht: 25.000 euro voor gouden tip

De ondernemer plaatste een bericht op sociale media over de inbraak. Op één van de begeleidende foto’s is te zien dat een raam werd ingegooid van de villa langs de Katteboomstraat in Izegem. Op andere foto’s, van een bewakingscamera die uitgeeft op het terras aan de leefruimte, komen vier onherkenbare daders in beeld. De inbraak moet gebeurd zijn tussen 20.55 en 21.05 uur. Over de buit bestaat geen duidelijkheid maar kennelijk is die bijzonder waardevol. De ondernemer doet een oproep naar mogelijke getuigen die rond het tijdstip van de inbraak een auto zouden gezien hebben aan de Rijksweg, ter hoogte van Bloemen Arboretum. Dat is aan de overzijde van het kruispunt met de Katteboomstraat. En hij knoopt er meteen een forse beloning aan vast. Wie de gouden tip levert die leidt tot het ophelderen van de inbraak, krijgt zo maar eventjes 25.000 euro. “We zullen die laffe honden vinden”, schrijft de ondernemer, die verder geen commentaar kwijt wil. Wie nuttige informatie heeft met betrekking tot de inbraak, kan terecht bij de politiezone RIHO, op het nummer 051/26.26.26.