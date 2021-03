Omlegging, omleiding 1, omleiding 1A: snapt u iets van deze signalisatie in Izegem?

Ardooie Herenhuis de Mûelenaere door de jaren heen

9 maart De Ardooise bibliotheek is sinds 1991 te vinden in het laat-classicistisch herenhuis de Mûelenaere. Het werd in 1834 gebouwd in opdracht van Charles van Dorpe, chirurgijn en oudgediende in het leger van Napoleon maar was eigendom van Auguste de Jonghe d’Ardoye. 17 jaar later, in 1851, werd de woning in vruchtgebruik gegeven aan Felix de Mûelenaere, notaris uit Koolskamp en nog eens 21 jaar later, in 1872, wordt het vruchtgebruik overgedragen op olieslager Eduard Cloet.