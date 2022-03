Oekraïense broertjes voetballen mee bij Mandel United: “Hier kunnen ze even alle oorlogsellende vergeten”

Izegem Overlast in Sint-Pieters­straat­je gedaald, maar problema­tiek verplaatst zich naar Cyriel Tanghep­lein

De rust is nog niet helemaal terug gekeerd in het Sint-Pietersstraatje, maar uit de recentste cijfers blijkt dat het aantal incidenten er in vergelijking met een half jaar geleden wel met de helft gedaald is. De problematiek lijkt zich nu echter nu buiten het oog van de camera’s naar het Cyriel Tangheplein te verplaatsen.

15 maart