Nu ook werken aan nutsleidingen Melkmarkt uitgesteld

Roeselare De vreemdste drive-in van het land staat in Roeselare: “Hier kun je relaxen in de jacuzzi, met zicht op de Alpen”

Schapenvelletjes, skilatten en besneeuwde daken. Om even te ontstressen in de bergen moet je niet langer de landsgrens over. Katia Seys (50) van het Roeselaarse wellnesscentrum Merveilleux opent namelijk een mobilhome drive-in wellness, waar je je helemaal in de Alpen waant. “Het idee is ontstaan toen ik zwarte sneeuw zag door corona, maar nu heb ik wel een Europese primeur beet”, glundert Katia. Wij gingen al even een kijkje nemen in ‘Tirol’, waar je kunt relaxen en tegelijk genieten van een aperitiefje in een cabine van een skilift.

15:48