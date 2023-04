Nog vijf bijkomende provinciale wandelingen en fietstochten via ErfgoedApp in de pijplijn

793 dak- en thuislozen in Midwest, waarvan 244 kinderen: “Eén op vier heeft werk, maar dat blijkt onvoldoen­de om een stabiele woonplaats te hebben”

Een 40- tal organisaties, ondersteund door de Koning Boudewijnstichting, universitaire onderzoeksteams en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, deden voor het eerst concrete tellingen van het aantal dak- en thuislozen in de regio Midwest. Daaruit blijkt dat de regio in totaal 793 dak- en thuisloze personen telt, waarvan net geen 31% kinderen. “Weten is één ding, maar belangrijker is dat we nu met die cijfers aan de slag gaan”, aldus Johan Vandenbussche, coördinator welzijn bij Midwest.